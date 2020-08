Mercato Inter, pronto il colpo a centrocampo per trattenere Conte

Il vertice fra la dirigenza dell’Inter e il tecnico Antonio Conte, in programma martedì, non deciderà solo il destino del tecnico, in bilico dopo le dichiarazioni del postpartita contro il Siviglia. Dalla permanenza o meno dell’allenatore salentino dipenderà anche la direzione del mercato nerazzurro, soprattutto in un reparto di centrocampo in cui proprio Conte ha più volte lamentato la mancanza di profondità.

In questo senso, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza proporrà due nomi che potrebbero convincere Conte a restare in sella: si tratta di N’Golo Kanté del Chelsea e Tanguy Ndombelé del Tottenham, in preciso ordine di scelta.

Una mossa complementare a quella che porterà in nerazzurro Sandro Tonali, per il quale l’Inter ha ormai battuto la concorrenza della Juventus e respinto il tentativo d’inserimento in extremis del Milan. C’è ancora da superare la resistenza del Brescia sulla modalità di trasferimento (l’Inter vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto, le rondinelle voglioni vendere e fare cassa subito), ma l’affare è quasi in porto.

Prima di tentare l’affondo con uno dei due club londinesi per Kanté o Ndombelé, però, è necessario capire se Conte avrà davvero voglia di restare: nelle ultime ore si è fatto sempre più forte il nome di Massimiliano Allegri, che ha una filosofia di gioco completamente diversa rispetto a quella del tecnico salentino e potrebbe rivoluzionare tatticamente il centrocampo con elementi già in rosa.

Su tutti, Christian Eriksen: per il danese la società ha investito 27 milioni di euro solo per il costo del trasferimento, ma l’operazione si è rivelata inefficace per l’incompatibilità dell’ex Tottenham con gli schemi ferrei di Conte, tanto che anche nella finale di Europa League ha giocato solo 12 minuti più recupero.

Non resta, quindi, che attendere la decisione definitiva su chi siederà sulla panchina nerazzurra nella stagione 2020/21: solo così la dirigenza potrà capire come muoversi sul mercato, adattando le proprie scelte alle esigenze dell’allenatore.

OMNISPORT | 23-08-2020 10:08