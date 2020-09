Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 20 settembre 2020

11:28 Roma, Under ai saluti: il messaggio del turco ai tifosi

La notizia era nell'aria da diversi giorni ma adesso è ufficiale : Cengiz Ünder lascia la Roma per approdare al Leicester. L'attaccante turco è stato ceduto con la formula del prestito fino al 30 giugno 2021, con diritto di riscatto in favore del club inglese. Under ha voluto salutare i tifosi della Roma con un lungo messaggio di ringraziamento su Twitter per il trattamento ricevuto durante la sua esperienza in Italia.

11:04 Mercato, Milan alle strette: l'ultimatum del 'cavallo di ritorno'

Fresco di vittorioso debutto stagionale in Europa, il Milan si prepara ad affrontare la prima di campionato consapevole dei propri mezzi ma con un occhio fisso sul calciomercato. Per quel che riguarda Bakayoko, che suona come un ultimatum : No time, non c'è tempo, ha scritto su Instagram. I nomi, sono due : Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina, e Kristoffer Ajer, gigante del Celtic. Il dettaglio dell'operazione

09:19 Mercato Juventus, un ostacolo blocca Dzeko: pronto il piano B

Se fino a ieri sembrava praticamente fatta, nelle intenzioni della Juventus, dovrebbe portare Edin Dzeko in bianconero. La trattativa fra Milik e il Napoli per il rinnovo che dovrebbe anticipare il prestito con obbligo di riscatto alla Roma è ancora in alto mare e senza l'attaccante polacco i giallorossi non lasceranno andare via il bosniaco. Nell'attesa che uno tra Dzeko, Suarez, Giroud e Kean possa arricchire la rosa prima della fine della sessione estiva di calciomercato. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri sabato 19 settembre 2020

Vidal, il giorno è giunto: tutto pronto per la firma con l'Inter. Dzeko out a Verona, Fonseca spiega la panchina del bosniaco. La Fiorentina fa il prezzo di Chiesa: la Juventus sceglie la strategia. Mercato Inter, deciso il prossimo colpo: ma serve una cessione. Juventus, Alex Sandro si ferma subito. Calciomercato: le trattative di Juve, Inter, Roma, Napoli e Milan. Mercato Milan, due nuovi obiettivi per difesa e centrocampo. Mercato Juve, Suarez dice no a una maxi offerta: il retroscena. Leicester, in arrivo Under. Mercato Juve, non solo Dzeko: c'è l'accordo per un altro attaccante.

Virgilio Sport - 20-09-2020 | 11:28