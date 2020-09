Mercato Juventus, un ostacolo blocca Dzeko: pronto il piano B

Se fino a ieri sembrava praticamente fatta, ora ci sono nuove ombre sulla trattativa che, nelle intenzioni della Juventus, dovrebbe portare Edin Dzeko in bianconero. La trattativa fra Milik e il Napoli per il rinnovo che dovrebbe anticipare il prestito con obbligo di riscatto alla Roma è ancora in alto mare e senza l’attaccante polacco i giallorossi non lasceranno andare via il bosniaco.

Ecco perché la Juventus, che nel frattempo attende novità sul fronte Suarez, ha deciso di attivare il piano B: la dirigenza bianconera, infatti, è tornata a sondare il terreno per l’attaccante francese del Chelsea Olivier Giroud, e ha manifestato nuovamente l’intenzione di riportare a casa (in prestiro) Moise Kean, attualmente riserva all’Everton.

Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, Milik e il Napoli sono ad un nuovo braccio di ferro per questioni legali: la prima risale all’ammutinamento dello spogliatoio azzurro dello scorso novembre e alla causa pendente tra giocatori e società, la seconda invece è relativa a un contenzioso sui diritti di immagine.

C’è da dire, in ogni caso, che da ambienti vicini al club partenopeo filtra un cauto ottimismo ma nulla si può escludere e, se la situazione non dovesse sbloccarsi costringendo Dzeko a non potersi muovere da Roma, la Juventus farebbe di tutto per evitare di arrivare agli ultimi giorni di calciomercato senza il suo attaccante.

Dzeko, nel frattempo, non è sceso in campo nella prima di campionato della Roma, una scelta spiegata così, in conferenza stampa, dal tecnico Paulo Fonseca dopo lo scialbo 0-0 contro l’Hellas Verona: “E’ stata una settimana molto difficile per Dzeko. Ho fatto questa scelta per preservarlo“.

La Juventus, invece, fa il suo esordio questa sera contro la Sampdoria: con Dybala ko, saranno Cristiano Ronaldo e Kulusevski a giocare in attacco. Nell’attesa che uno tra Dzeko, Suarez, Giroud e Kean possa arricchire la rosa prima della fine della sessione estiva di calciomercato.

