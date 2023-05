Calciomercato Real Madrid, Bellingham si avvicina ai Blancos

Il trasferimento in Spagna implica secondo 'SportBild' un esborso di 100 milioni di euro, più bonus.

18-05-2023 19:18

L’ad José Angel Sanchez è in missione per il Real Madrid, in procinto di dare una rinfrescata alla formazione titolare: il 19enne britannico, in forza al Borussia Dortmund dal 2020 dopo essere cresciuto con il Birmingham, costa 100 milioni di euro (più bonus) e dovrebbe percepire per sei anni 20 milioni di euro a stagione. Sono 24 i gettoni già collezionati con la maglia dei ‘Tre Leoni’ per il centrocampista che è ancora in corsa per lo ‘Schale’.