Calciomercato Torino: c'è l'offerta per Denayer e torna vivo Praet

Non c’è solo Nikola Valsic nei pensieri della dirigenza del Torino, che vorrebbe chiudere un doppio colpo nelle prossime ore per sistemare i due “buchi” causati dagli addii di Bremer e di Josip Brekalo. Sulla trequarti è stata presentata l’offerta al West Ham per Valsic, ma il Toro è tornato a farsi vivo con il Leicester per Dennis Praet. Il giocatore conosce già i meccanismi di Ivan Juric, e se non dovesse arrivare Valsic (alla luce anche delle complicazioni per arrivare ad Armand Laurienté del Lorient, con la concorrenza di altre società tra cui il Sassuolo) la soluzione potrebbe essere proprio il belga.

Per la difesa invece il Torino sta per andare “all in” per Jason Denayer, difensore della Nazionale belga che dopo 102 presenze e 6 reti con la maglia dell’Olympique Lione è attualmente svincolato. La prima offerta dei granata non è stata ritenuta sufficiente dal giocatore classe 1995, ora c’è da vedere se lo sforzo economico dei granata potrà far sciogliere i dubbi del difensore belga. Infine Karol Linetty, che è stato poco utilizzato da Juric in queste settimane e che secondo voci di corridoio potrebbe approdare alla Sampdoria del suo grande estimatore Marco Giampaolo.

