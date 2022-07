Calciomercato Udinese: salta Perez, ma Molina vola comunque a Madrid

25-07-2022 07:00

Si conclude a metà l’affare tra Udinese e Atletico Madrid per il passaggio di Nahuel Molina in cambio di Nehuen Pérez più conguaglio economico, con l’esterno di fascia argentino che pare essere già in volo per Madrid (assente infatti nell’amichevole contro il Bayer Leverkusen) ma senza il passaggio inverso per quanto riguarda Perez.

L’Atletico verserà all’Udinese 15 milioni di euro più 5 milioni di bonus, mentre Perez pare aver cambiato idea: il punto è l’ingaggio, con il difensore argentino che non ha trovato l’accordo con il club friulano e che quindi rimarrà un giocatore dell’Atletico con l’Udinese che ora cercherà un altro centrale.