Calciomercato Venezia: la nuova vita di Nani sarà in Australia

Non finisce mai di stupire Luís Carlos Almeida da Cunha, noto al grande pubblico come Nani: da poche ore è ufficiale non solo il suo addio al Venezia, dove non è riuscito a incidere nella lotta salvezza se non con qualche assist e giocate di fantasia entrando a gara in corso rivelatisi troppo poco per la permanenza dei lagunari nella massima serie.

Per lui si apre una nuova avventura, infatti dopo aver vestito le maglie di Sporting Lisbona, Manchester United, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando City e Venezia, il classe 1986 passa al Melbourne Victory, in questo momento al secondo posto nel campionato australiano e dove troverà un altro portoghese ex Serie A come Ricardo Quaresma.

