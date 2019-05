Calciopoli, è arrivata l'ultima sentenza sullo scudetto del 2006

Il Collegio di garanzia del Coni ha dichiarato inammissibile in tutte le sedi il ricorso con cui laJuventus chiedeva la revoca dello scudetto 2006 assegnato all'Inter dopo Calciopoli.

"Alla luce di quanto esposto, può, quindi, concludersi che il ricorso della Juventus e le doglianze ivi contenute, sotto qualsivoglia prospettiva le si esamini, non solo non possono essere portate all’attenzione del Collegio di Garanzia dello Sport, giacché inammissibili, ma può, altresì, affermarsi che le stesse non possono più essere oggetto di delibazione alcuna da parte del Sistema di Giustizia Sportiva", è uno stralcio delle motivazioni della sentenza.

Il Collegio presieduto da Franco Frattini, nelle motivazioni, dichiara inizialmente la sua incompetenza e sostiene che la Juve, di fronte al rigetto del Tnas, avrebbe dovuto rivolgersi a suo tempo all’Alta corte di giustizia: "Non è concepibile che la società tenti di ovviare a questa omissione a distanza di più di sette anni".

Soddisfatta l'Inter: queste le parole dell'avvocato Roberto Argeri di Cleary Gottlieb. "Il Collegio di garanzia dello sport è l’organo di ultima istanza della giustizia sportiva: è stata messa la parola ‘fine’, anche in ambito sportivo, alla lunghissima controversia".

SPORTAL.IT | 29-05-2019 18:01