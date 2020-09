Candreva alla Sampdoria, c'è l'accordo con l'Inter

Antonio Candreva è ormai prossimo a lasciare l’Inter dopo quattro anni di permanenza a Milano per diventare un nuovo acquisto della Sampdoria.

L’ex laziale firmerà un contratto quadriennale, fino al giugno del 2024. La Sampdoria pagherà all’Inter circa 2,5 milioni di euro. Il giocatore è atteso nella giornata di venerdì a Genova.

Candreva sarà una pedina molto importante per il 4-4-2 di Claudio Ranieri, che proprio sugli esterni aveva bisogno di nuovi innesti. Tra l’altro è in arrivo anche Keita Balde dal Monaco.

Il saluto all’Inter è arrivato via social: “Orgoglioso di aver dato tutto con la maglia nerazzurra. Grazie ai tifosi per tutto l’affetto ed il sostegno di questi anni…ho cercato di ricambiarli in campo, sempre, fino all’ultima goccia di sudore. Vi abbraccio e in bocca al lupo”.

OMNISPORT | 24-09-2020 20:36