Canottaggio, doppio pesi leggeri femminile in finale

Arrivano altre buone notizie dal canottaggio dopo il bronzo del quattro senza e la delusione del quattro di coppia out dal podio per un problema durante la gara.

Raggiungono la finale con tanto di record olimpico le ragazze del doppio pesi leggeri. Valentina Rodini e Federica Cesarini che hanno attaccato e si sono messe alla spalle Romania e Stati Uniti al termine di una gara sensazionale.

Bene al maschile il doppio pesi leggeri di Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta che agguantano la finale dietro all’Irlanda che ha vinto la semifinale. Bella gara anche per il quattro di coppia femminile di Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi che dopo una gara ad alto livello con Cina, Polonia e Australia nelle posizioni da podio è protagonista di un grande finale: l’Italia a poco più di un secondo dal podio migliora dopo trentasette anni il risultato di Los Angeles 84.

Dopo il cambio tra Marco Di Costanzo, salito sul quattro senza al posto di Bruno Rosetti fermo per positività al Covid, il due senza di Giovanni Abagnale e Vincenzo Abbagnale, quest’ultimo salito al posto di Di Costanzo, chiude la semifinale al quinto posto.

Le azzurre Aisha Rocek e Kiri Tontodonati non sono riuscite a raggiungere l’obiettivo della finale. Gareggeranno nella finale B. Brave per la reazione avuta in ogni fase.

OMNISPORT | 28-07-2021 06:00