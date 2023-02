Caos Bayern, la dirigenza pensa di togliere a Neuer la fascia

Le dichiarazioni del portiere sull'affare Tapalovic non sono state gradite, Kimmich rimarrà capitano.

06-02-2023 19:24

Secondo Sport Bild il Bayern sta riflettendo sull’opportunità di togliere la fascia di capitano a Manuel Neuer, fermo ai box dopo l’infortunio occorso sciando.

Le dichiarazioni in merito alla separazione tra i campioni di Germania e il preparatore dei portieri Toni Tapalovic, in forza dal 2011, ma accusato dal tecnico Julian Nagelsmann di aver lasciato trapelare informazioni confidenziali, costerebbero i gradi al portiere, a favore di Joshua Kimmich, anche quando sarà a disposizione della squadra: “L’addio di Tapalovic è stato un duro colpo, proprio mentre mi trovavo a terra. Mi è sembrato mi stessero strappando via il cuore, è stata la cosa più brutale sperimentata in carriera. Non riesco a capirne il motivo, ci ho pensato a lungo e ho riconsiderato ogni cosa, incluso il futuro al Bayern” aveva riportato la Suddeutsche Zeitung.