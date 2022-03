Caressa: 'Daspo a vita per chi ha appeso quello striscione anti-Napoli'

14-03-2022 00:08

Lo striscione anti-napoletano (raffigurato con le bandiere di Russia e Ucraina e le coordinate della città partenopea) esposto sui cancelli del Bentegodi dai tifosi del Verona, ha suscitato non poche polemiche.

Anche il giornalista Fabio Caressa, nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, è intervenuto per condannare l’episodio:

“Chi ha realizzato quello striscione va punito. Non bisogna generalizzare parlando di supporter di calcio: queste persone vanno fermate e punite, bisogna dargli un DASPO a vita, non devono poter accedere mai più ad un impianto sportivo al mondo. Si tratta di persone cattive, autrici di un gesto davvero inaccettabile in questo momento storico. La mattina, svegliandosi, dovrebbero sputarsi in faccia da soli”.

OMNISPORT