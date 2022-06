Cassano se la prende ancora con Allegri e sul web ribolle la protesta

11-06-2022 18:20

Non deve correre buon sangue tra Antonio Cassano e Massimiliano Allegri. Qualcosa avvenuto in campo forse, o chissà un cambio repentino di idee nel corso degli ultimi anni, ma sta di fatto che l’ex giocatore di Bari passa nuovamente all’attacco del tecnico toscano nel corso del solito appuntamento alla Bobo Tv.

Cassano: nuove bordate ad Allegri

Ancora una volta nel corso del suo intervento alla BoboTv, stavolta dal vivo, Antonio Cassano lancia un nuovo attacco nei confronti di Allegri tirando in mezzo anche le differenze con Ancelotti. “Su Ancelotti la penso in modo particolare, lui è una brava persona ed è una persona umile, te une accorgi quando parla. Ha vinto tutto quello che c’era da vincere, non è presuntuoso”.

E continua: “Poi senti parlare Allegri ed è all’opposto: lui sa tutto, lui la vede così e tramite i suoi fa filtrare che la squadra non l’ha costruita lui, che quei giocatori non li ha voluti lui. E’ una persona particolare. Ancelotti? Si buttano nel fuoco per lui, l’altro pensa al suo orticello. L’anno prossimo o gli prendono 10 giocatori o ti ritrovi un’altra volta a vedere questo scempio”.

Il popolo del web contro Cassano

Le parole dell’ex giocatore non sono passate inosservate e sui social tanti tifosi, non solo della Juventus, sostengono che questa volta ha passato il segno: “Io sono tutto fuorché un estimatore di Allegri. Ma questo sta male, prima di iniziare questa buffonata parlava sempre bene di Max, ora spunta fango proprio sulla persona”. Anche Marco la pensa allo stesso modo: “Nessuno gli fa notare che fino a due anni fa era il primo tifoso di Allegri, ne parlava benissimo e lo sponsorizzava per qualsiasi squadra, compresa il Real. Ormai la sua è un’ossessione”.

Sono tanti i tifosi che si schierano in difesa di Allegri: “Devo ancora capire cosa avrà mai fatto di male a queste stanze per essere continuamente preso di mira. Il bello poi è che danno dei presuntuosi agli altri”. E ancora: “La cosa brutta è che Cassano sputa nel piatto nel quale ha mangiato”.