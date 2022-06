03-06-2022 17:03

Con il ritorno di Paul Pogba e Angel Di Maria in dirittura d’arrivo la Juventus ha di fatto sistemato il proprio centrocampo e ora inizia a lavorare a quelle trattative necessarie per migliorare gli altri reparti.

Juventus, le corsie esterne la priorità di Allegri

Max Allegri ha le idee chiare: dopo aver aggiunto qualità in mediana la Juve ha bisogno di forze fresche in difesa, soprattutto sulle corsie esterne. Ecco perché la dirigenza s’è messa alla ricerca di terzini tecnici, rapidi e con una buona esperienza: il tecnico livornese avrebbe esplicitamente fatto i nomi di Kostic, esterno mancino in scadenza di contratto con l’Eintracht, e Molina, terzino destro dell’Udinese tra i migliori dell’intero campionato di serie A da poco concluso.

Juventus, le trattative per Kostic e Molina

Più facile arrivare al primo, valutato 15 milioni di euro ma che la Juventus potrebbe prendere anche a meno, proprio grazie alla sua situazione contrattuale. Più complicato Molina per cui l’Udinese spara alto: 25 milioni di euro. Ma la Juve ha ottimi rapporti con club friulano e spera di abbassarne le pretese.

Intanto i tifosi della Juventus si mostrano piuttosto scettici riguardo sia al doppio affare sia riguardo alla prospettiva che Molina e Kostic, una volta alla Juventus, giochino, considerando che si tratta di due esterni molto offensivi.

I dubbi dei tifosi della Juventus

“Molina e Kostic, spendiamo 40 milioni e alla fine gioca De Sciglio”, scrive su Facebook Mario. “Lui può chiedere chi vuole, tanto la Juve non spende. E poi sarebbe un altro allenatore da prendere”, commenta Guido prendendosela con Allegri. “Chiede chiede e gli sarà dato, dopo che ha fatto schifo per una stagione intera. Pirlo cacciato senza battere ciglio nonostante abbia fatto meglio di lui. Mah”, aggiunge Fabio.

“Intanto io mi assicurerei di aver preso Pogba e Di Maria – fa notare Antoine – Caspita, li hanno già presentati e non ne sapevo nulla, devo tenermi aggiornato perché sono rimasto indietro”.

“Allegri chiede? Chiedesse anche un allenatore vero da mettersi vicino in panchina”, scrive Massimo. “Allegri chiede, ma intanto per la Juventus non ha firmato ancora nessuno”, sottolinea infine Tiziano.