Juventus, la Fiorentina interessata a Fagioli

11-06-2022 15:28

Dopo l’ottima annata in prestito alla Cremonese con relativa promozione in Serie A dei grigiorossi, la Juventus sta cercando un’altra sistemazione per far maturare ancora Nicolò Fagioli. Secondo quanto riportato da La Nazione, la dirigenza bianconera avrebbero incontrato nei giorni scorsi quella della Fiorentina, la quale avrebbe mostrato grande interesse per il giovane centrocampista, ma la Juve lo cederebbe solo con la formula del prestito secco o al massimo con un diritto di riscatto non obbligatorio.

