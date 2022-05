L'oracolo di Bari toppa ancora, web in delirio per i pronostici di Cassano

29-05-2022 09:08

“In campo ci va la squadra più forte del mondo, il Liverpool che per me è favorito, è la squadra in assoluto con più valori, vanno a mille all’ora, è la partita delle partite”. Questo era stato nell’immediata vigilia della finale di Champions il pronostico di Antonio Cassano. Com’è finita lo sanno tutti, con la quarta Champions League vinta da Carlo Ancelotti e la sconfitta dei Reds di Klopp nella gara di Parigi. L’ennesimo flop nei pronostici per Fantantonio che già durante la Champions aveva più volte sparlato di Ancelotti, bollandolo come fortunato.

Cassano aveva pronosticato il Real eliminato dal City

Alla Bobo-tv dell’amico Vieri Cassano aveva sbagliato tutti i pronostici sul Real, che a suo avviso avrebbe perso prima col Chelsea e poi anche col City «senza se e senza ma», ribadendo che Ancelotti ha solo fortuna e che all’andata sarebbe dovuta finire 8-0 per il City, anziché 4-3 ma gli errori di colui che ormai tutti sul web chiamano “l’oracolo di Bari” sono davvero tanti.

Cassano aveva infatti rimproverato Ventola aveva detto che il Villarreal nei quarti sarebbe stato un brutto cliente per il Bayern. «Bobo ma perché lo fai ancora venire a questo…», aveva detto Antonio a Vieri prendendo in giro Ventola. E infatti il Villlarreal ha eliminato il Bayern.

Cassano vedeva la Juve fuori dalle prime quattro in A

Non che sul campionato di serie A gli sia andata meglio. Cassano — che non ama Allegri aveva assicurato che la Juve non sarebbe entrata nelle prime quattro. In più aveva previsto il dominio dell’Inter a Bologna: si sa com’è andata. Agli ultimi Europei Cassano aveva spiegato che avrebbe vinto la Francia in carrozza. Risultati? Bleus fuori addirittura agli ottavi. Ma la chicca è stata sul basket Nba. Lanciandosi in una previsione sulle finali di Conference disse: «Penso che ci saranno Phoenix e Golden State da un lato, dall’altro Philadelphia, i Nets e occhio anche ai New York Knicks di Thibodeau, perché giocano tra virgolette un calcio alla Simeone, particolare, però per fargli più di 100 punti è un inferno». Peccato che i Knicks fossero fuori dai playoff e abbiano fatto più di 100 punti in 55 partite su 79.

L’oracolo di Bari manda in delirio i tifosi sui social

Dopo la vittoria del Real Madrid fioccano i commenti sul web: “Sia mai dirgli che il loro allenatore del cuore non vince una champions da 11 anni ormai”, oppure: “Cassano critica Leao: Mvp Serie A. Critica Ancelotti: Champions. Snobba il Milan: scudetto Esalta Bielsa: esonerato Punta sul Napoli: terzo. Punta su Guardiola: eliminato. Sfotte il Villareal: elimina il Bayern. Critica la Roma: vince la coppa. Dovrebbe tacere? Sì”.

Nel calderone finisce anche Adani: “Con buona pace degli Adani e Cassano che insegnano il bel calcio dietro uno schermo. Tutti hanno diritto alla critica, ma se hai fatto il calciatore, dovresti essere un pò più rispettoso, perchè sai quanto è duro fare l’allenatore. Altrimenti allena e metti in pratica le tue idee”.

C’è chi scrive: “Quindi mi state dicendo che Cassano ancora una volta ha sbagliato io pronostico?” e poi: “L’oracolo di Bari non sbaglia un colpo. Ti prego Cassano dì qualcosa di brutto anche sulla Juventus” e ancora: “Chissà se Cassano e Adani hanno dormito…” e infine: !Ciao Lele,digli a Cassano che l’allenatore più vincente della storia ha vinto un’altra champions con il “cu…”