Cassano boccia la Juve: "Campionato osceno"

Non ama fare giri di parole Antonio Cassano, lo sappiamo bene. Parlando della Juventus, come sempre in occasione della ‘Bobo TV’ su Twitch, l’ex giocatore della Roma ha commentato con parole dure il momento bianconero.

Si parte dall’ultima sfida contro il Sassuolo: una vittoria che non ha per nulla impressionato Antonio Cassano: “Se a fine primo tempo perdeva 4-0 nessuno poteva azzardarsi a dire qualcosa. Rigore sbagliato, gran parata di Buffon, tante occasioni. E poi ritrovi con la vittoria per 3-1 della Juve: è la grande delusione della stagione, ma grandissima. Dopo 28 minuti il Sassuolo poteva stare 3-0. Poi qualcosa ti concede la squadra neroverde. Ma se mi chiedi uno che ha fatto una grande partita nessuno mi ha impressionato”.

Conclusione sul campionato della Juventus, che ancora potrebbe però rientrare in Champions League nelle ultime due giornate: “Non vedo alcuna reazione, ma solo una squadra opaca, non bella, amorfa, molle. Senza né testa né coda. La Juve ha fatto un campionato osceno, bruttissimo”.

OMNISPORT | 14-05-2021 14:10