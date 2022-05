Champions tra caos e grandi polemiche: Ancelotti mette tutti d'accordo

28-05-2022 23:33

Il caos, i disordini, gli incidenti, i ritardi. Poi lo spettacolo della grande finale. Fondamentalmente, non è stata una grandissima partita quella tra Real Madrid e Liverpool, macchiata dalla dilettantesca disorganizzazione dello Stade de France di Parigi. Ma è stato il match che ha incoronato, una volta di più, Carletto Ancelotti. Il principe degli allenatori italiani, il signore della Champions. L’unico capace di mettere tutti d’accordo, in una serata complessivamente più grigia che di festa.

Finale di Champions in ritardo: incidenti e polemiche

Tantissime le polemiche legate alla disorganizzazione francese, anche se sui social tutti se la prendono con l’Uefa e in particolare col suo presidente. “Figura di m… epocale di Uefa e #Ceferinout. Ma la Uefa è abituata a organizzare gli eventi in modo delinquenziale, cfr. 29/05/1985″, scrive Sergio che tira fuori il doloroso ricordo dell’Heysel. “E io che pensavo che nessuna competizione sportiva sarebbe stata così mal organizzata come la Coppa d’Africa 2021 in Camerun“, twitta Mohamed. Eugenio è sarcastico: “Ah se fosse partita la Superlega sarebbe senz’altro filato tutto liscio”. Mentre José è furibondo: “Prima il pasticcio ai sorteggi, adesso la disorganizzazione in finale: questa Champions targata Ceferin ha fatto pena dall’inizio alla fine”.

Gol annullato a Benzema per offside: sui social è bufera

Meglio il Liverpool nel primo tempo, a partita finalmente iniziata. Ma il primo gol lo segna il Real con Benzema, rete annullata per dubbio offside. “Furto scandaloso: ora a quanto pare un pallone che proviene da un avversario determina un fuorigioco. Magari nel secondo tempo consentiranno di toccarla anche con la mano”, si lamenta GranKhan. “Per me giusto annullare. Valverde la tocca al 100% e sbatte su Fabinho che stava chiudendo il tiro, per me non è mai da considerare giocata”, il giudizio di Luca. “Non era una giocata, ma Valverde aveva calciato verso la porta… un rimpallo l’ha data a Benzema…”, la replica di Fabrizio. “Si può dire che come partita fa abbastanza schifo?”, la sintesi di El Manga.

Segna Vinicius, Champions al Real: Ancelotti re del web

Nella ripresa, proprio nel momento migliore del Liverpool, arriva il gol di Vinicius. Pino scrive quello che in realtà sospettano in tanti: “Scusatemi ma a me sembra che il Real di Ancelotti giochi come la Juve di Allegri: la differenza è negli 11 in campo”. Tony puntualizza: “Ma non serve Ancelotti, basta avere Courtois in porta”. Marco è impaziente: “Io già lo vedo il tweet di De Laurentiis che fa i complimenti ad Ancelotti dopo averlo silurato come il più incapace degli incapaci…”. E nel mare di celebrazioni per Re Carlo, significativo è il Tweet di Tomas: “La fortuna aiuta gli audaci. Non si vincono tutte queste Champions per caso”.