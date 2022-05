Champions, Ancelotti: "Al top perché mi adatto al calcio"

27-05-2022 19:11

In vista della finale di Champions League contro il Real Madrid, Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa: “Quando vinci la Champions, senti di aver portato a casa la competizione più importante, di aver fatto bene il tuo lavoro. Cosa cambia fra vincerla come giocatore e come allenatore? I sentimenti e le emozioni sono differenti. Sono più intensi quando la vinci come allenatore. Da giocatore formi parte del gruppo che ha vinto la Champions, mentre da tecnico hai maggiori responsabilità“.

Sul Liverpool, Ancelotti ha aggiunto: “Klopp allena una grande squadra, è dura affrontare il Liverpool perché gioca con intensità e fisicità. Allo stesso tempo però sarà un piacere giocarci contro in finale di Champions”.

Infine, Ancelotti ha fatto un salto nel passato: “Sono passati tanti anni dalla prima volta. Il calcio è cambiato e sono riuscito ad adattarmi ai cambiamenti. Dalla prima finale del 2003 a oggi ci sono stati molti miglioramenti. Il calcio è sempre uno spettacolo interessante e io mi adatto perché ho una grande passione per questo sport“.