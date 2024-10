Ceccon fuori dal podio in Coppa del Mondo a Shanghai: Pilato e Martinenghi flop, secondo posto per Mora

Nella prima giornata della tappa cinese della Coppa del Mondo in vasca corta niente squilli dai big: sul podio ci va lo specialista Mora, battuto solo da Coetze nei 200 dorso.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ti aspetti Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi o Benedetta Pilato: e invece l’exploit nella prima giornata della tappa di Coppa del Mondo in vasca corta a Shanghai, nel format itinerante voluto da World Aquatics, porta la firma di Lorenzo Mora, specialista dei 25 metri. Per lui secondo posto al debutto nei 200 dorso, unico italiano sul podio in Cina. Dai big, invece, soltanto piazzamenti o addirittura mancate qualificazioni alle varie finali.

Coppa del Mondo, quinto posto per Ceccon a Shanghai

Soltanto quinto, ad esempio, Ceccon, che ha testato la sua condizione nei 100 misti. Per il campione veneto il sesto posto in batteria, poi una sola posizione scalata nella finale chiusa in 51”63. Alle sue spalle Alberto Razzetti, che ha fatto registrare il settimo tempo sia in batteria sia nella successiva finale. Ceccon proverà a rifarsi nei 100 dorso, la sua gara, anche se è iscritto pure ai 200 misti e ai 50 e ai 100 farfalla.

Martinenghi e Pilato, niente finale nei 100 nei 200 rana

Niente squilli neppure da Nicolò Martinenghi e da Benedetta Pilato, che a differenza di Ceccon in finale non ci sono neppure andati. L’olimpionico di Parigi non è andato oltre il decimo tempo di qualificazione nei 100 rana, mostrando di essere ancora in una fase non ottimale della preparazione post Giochi. Nona, invece, Pilato nelle batterie dei 200 rana: finale sfuggita per un secondo e 70 centesimi. Per Martinenghi prossimi impegni sabato e domenica nei 100 e nei 200 rana, a Pilato invece restano 50 e 100 rana, più congeniali alle sue caratteristiche.

CdM in vasca corta, seconda posizione per lo specialista Mora

Seconda posizione, infine, per Lorenzo Mora nella finale dei 200 dorso, a cui era entrato col sesto tempo (1’55”53). In finale il plurimedagliato azzurro in vasca corta ha migliorato sensibilmente la sua prestazione, chiudendo in 1’51”33, alle spalle soltanto dell’imprendibile sudafricano Pieter Coetze, primo in 1’49”12. Terza posizione per l’australiano Enoch Robb ad appena 11 centesimi dallo scatenato Mora.