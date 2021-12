Cerci torna in campo: l'ex Roma nella squadra di Totti di calcio a 8

10-12-2021 12:33

Alessio Cerci e Francesco Totti di nuovo insieme sul rettangolo verde di gioco. Come riferisce ‘Il Corriere dello Sport’, l’attaccante di Velletri è tornato a giocare fianco a fianco con l’ex numero dieci giallorosso. Dopo le dieci presenze insieme in campo nella Roma tra la stagione 2004/2005 e quella 2009/2010, i due si sono ritrovati nella squadra dell’ex capitano della Roma nel campionato di calcio a 8, il Totti Sporting Club.

Dopo la decisione di ritirarsi dal calcio professionistico, al termine della parentesi all’Arezzo in Lega Pro, Cerci è tornato in campo proprio in compagnia del suo amico Francesco Totti e dell’ex – tra le altre – Bologna e Chievo Verona Davide Moscardelli. Una nuova esperienza per continuare a respirare il profumo dell’erba tra risate e divertimento.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Cerci ha totalizzato in carriera 65 goal e 58 assist in 336 presenze con le maglie di tredici club diversi, tra cui quello giallorosso, il Milan, il Torino e l’Atletico Madrid.

Dopo la deludente avventura in Toscana, Cerci ha deciso di dire basta alla carriera professionistica, ma senza rinunciare alla sua grande passione per il calcio. L’ex Roma si è reso subito protagonista con una doppietta all’esordio. Le due reti del 34enne non sono bastate per evitare la sconfitta: la sfida tra il Totti Sporting Club e la Doria 10 Esport, valevole per la decima giornata di campionato, si è conclusa 2-4, con un rigore fallito proprio da totti sul risultato di 2-3.

