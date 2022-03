Champions League 2021-2022, Liverpool-Inter: le probabili formazioni

08-03-2022 08:15

Ritorna la Champions League con il ritorno degli ottavi di finale tra Liverpool e Inter. Nella gara d’andata, i “reds” si erano imposti per 2-0 ipotecando il passaggio del turno in una gara tutt’altro che facile. Questa sera ad Anfield i nerazzurri vanno quindi a caccia dell’impresa.

Klopp, dovrà fare a meno degli indisponibili Origi, Firmino e Thiago Alcantara. Modulo di partenza sarà il solito 4-3-3, con Salah, Diogo Jota e Mané a comporre il tridente offensivo. In mezzo al campo ci sarà Elliott in cabina di regia, con Henderson e Fabinho ad agire ai suoi lati. Dubbio Matip in difesa.

Simone Inzaghi, così come era accaduto nella sfida di andata, dovrà ancora fare a meno di Barella, che dovrà scontare il secondo turno di squalifica. Al suo posto, in mezzo al campo, ci sarà spazio per Vidal insieme a Brozovic e Calhanoglu, con Dumfries (in vantaggio su Darmian) e Perisic (favorito su Gosens) sulle corsie esterne.

PROBABILI FORMAZIONI

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Elliott, Fabinho; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All. S. Inzaghi

