Champions Pallanuoto: Pro Recco-Ortigia 10-3

Un rullo schiacciasassi, inarrestabile: la Pro Recco vince la settima gara consecutiva nel derby contro l’Ortigia che ha chiuso la secondo fase.

Non c’è mai stata gara tra le due squadre in acqua. Troppo forte, la Pro Recco: le qualità dei campioni si sposano perfettamente nel progetto corale della squadra ligure che ha confezionato la vittoria n.7 di questa Champions League. I campioni d’Italia sono quindi promossi aritmeticamente alle Final Eight di giugno.

A fine aprile, quando la Champions League tornerà in acqua per la terza fase, la Pro Recco dovrà unicamente preoccuparsi di conservare il primo posto ed “allenarsi” per le finali. L’Ortigia, rimasta inchiodata all’ultimo posto, avrà ancora tre partite per provare ad acciuffare in extremis almeno il quarto.

OMNISPORT | 05-03-2021 11:51