Che tempo che fa, colpo di Fabio Fazio con Usain Bolt. Perché il campione olimpico ha accettato

Usain Bolt è stato annunciato come ospite internazionale di Fabio Fabio nel suo programma in onda domenica 6 aprile su NOVE

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Il perché un personaggio del calibro di Usain Bolt scelga Che tempo che fa e Fabio Fazio per presentare i suoi progetti è intrinseco nell’aver costruito un patto di alleanza televisiva dell’autore con il pubblico, che ha seguito senza remore Fazio & co dalla Rai a NOVE. E, i dati lo suggeriscono, portato risultati auspicati ma non certo prevedibili sul piano degli ascolti.

La volontà di legarsi, da parte del primatista e campione olimpico, a un prodotto di così evidente successo sta nel riconoscere di rivolgersi a un pubblico selezionato, fedele e fidelizzato che dimostra apprezzamento per quanto costruito in una stagione di conferme.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Usain Bolt ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Usain Bolt è una leggenda vivente dello sport, il più veloce nella storia umana con l’ineguagliabile successo di 11 medaglie d’oro ai Mondiali e 8 medaglie d’oro alle Olimpiadi, unico a riuscire a conquistare 3 volte la medaglia d’oro nei 100 metri, prova regina dell’atletica leggera, e l’unico a vincere l’oro nei 100 metri e 200 metri in 3 edizioni consecutive dei Giochi, precisamente con Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, oltre che in tre diverse edizioni dei Mondiali (Berlino 2009, Mosca 2013 e Pechino 2015).

Il suo curriculum sportivo rimane straordinario, anzi. A distanza di anni dalla sequenza di risultati, primati e medaglie “Lightning Bolt” risulta ancora incredibile il detentore del record mondiale dei 100 e 200 metri, rispettivamente con i tempi di 9’’58 e di 19’’19, realizzati entrambi nel 2009 ai Mondiali di Berlino, oltre che della staffetta 4×100 metri (36’’84) con la Giamaica alle Olimpiadi di Londra 2012.

Perché CTCF da parte di Bolt

Al pari di Madonna, che volle fortemente solo ed esclusivamente partecipare a Che tempo che fa, nel corso degli anni a venire Fabio Fazio è riuscito a centrare interviste esclusive a ospiti di caratura internazionale nel suo programma, un format studiato ad arte che ha esportato con risultati notevoli dalla Rai a NOVE, gruppo Discovery. Così domenica 30 marzo, come anticipa il suo ufficio stampa, Bolt sarà nello studio di Che Tempo Che Fa.

Da palinsesto, la puntata di domenica inizia in diretta sul canale Nove dalle 19:30 ed è disponibile in streaming anche su Discovery+.

Fonte: IPA

Fabio Fazio

La musica dopo l’atletica e i 100 metri

Che cosa ci potrà dire, in questa circostanza specifica, Usain Bolt che già non sappiamo di lui e delle sue molteplici attività? Dopo aver deciso di mettere uno stop all’atletica e allo sport, il campione si è dedicato alla musica: nel 2021 ha inciso il suo primo album, “Country Yutes”, seguito da alcuni singoli, come il brano “This Year”, lanciato quest’anno e di cui è certo parlerà anche durante l’intervista.