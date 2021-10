Chelsea. Tuchel fa volare la fantasia dei tifosi

20-10-2021 13:29

Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel, con la vittoria della Champions League e della Supercoppa UEFA, si è guadagnato il premio di Allenatore dell’anno della rivista SportBild. Il manager ex PSG nel corso della premiazione ha anche parlato di mercato, risvegliando la fantasia dei sostenitori blues sul possibile acquisto di Erling Haaland, col quale ci sono già stati dei contatti:

“Abbiamo parlato di lui un paio di volte nel corso della finestra trasferimenti. Sembrava però irrealistico e impossibile prenderlo. Certamente parliamo spesso di lui, perché è un giocatore fantastico”.

Tuchel non esclude poi la possibilità che Roman Abramovich si interessi di nuovo al norvegese nel prossimo mercato, nonostante la presenta di Romelu Lukaku. La convivenza con Big Rom non creerebbe problemi a Tuchel “non avrei problemi a parlarne” ma comunque non vuole sbilanciarsi troppo, nonostante questa posibilità esista:

“Non credo che non fossimo davvero vicini a prenderlo. Ma vediamo cosa succederà nelle prossime settimane”.

