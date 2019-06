Chi è Pintus, il nuovo Ventrone scelto da Conte

Per far funzionare al meglio una squadra di calcio la condizione atletica è importantissima. Si sentono spesso frasi del tipo “arrivavano sempre prima loro sulla palla” oppure “hanno corso più di noi”. Per evitare di sentirle l’unica soluzione è affidarsi ad un preparatore atletico all’altezza, esattamente quello che ha deciso di fare Antonio Conte, nuovo allenatore dell’Inter.

Soffiato al Real – Oltre che epurare alcuni giocatori Conte ha infatti spinto per avere alla Pinetina Antonio Pintus, che lavorava appunto con il team della capitale spagnola. Ma proviamo a scoprire qualcosa in più su di lui. Il quotidiano sportivo AS, sempre molto informato sulle questioni legate al Real Madrid, lo dipinge come una persona eccezionalmente atletica. Amante della corsa, corre venti chilometri al giorno facendolo anche prima degli allenamenti. Tutto per dare il buon esempio ai calciatori che andrà a guidare. Molti giocatori hanno sperimentato in prima persona i suoi allenamenti molto intensivi, ma tutti alla fine sono sempre stati soddisfatti del suo lavoro.

Il lato psicologico – Non soltanto impegno dal punto di vista fisico. Pintus è molto bravo a interagire con i calciatori anche sotto l’aspetto mentale, infatti è in grado di trattare il gruppo alla perfezione, oltre a dare consigli sulle abitudini alimentari e sulla preparazione fisica. Molto spesso è capitato di vedere che alcuni giocatori del Real dopo una rete segnata corressero verso la propria panchina per andare ad abbracciare Pintus.

SPORTEVAI | 11-06-2019 10:16