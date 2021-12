Chicago Bulls da primato, Embiid trascina i Sixers

07-12-2021 08:31

Dieci le partite del calendario NBA nella notte italiana di martedì.

Oltre ai successi degli Warriors e dei Suns, rimesssisi in carreggiata dopo gli ultimi ko e appaiati in vetta ad Ovest, spiccano le affermazioni di Bulls, che ad Est appaiano in vetta i Nets, e dei Bucks, subito a ruota della coppia di testa..

Contro Denver Chicago, perso DeMar DeRozan, entrato nel protocollo anti-Covid, si aggrappa a Zach LaVine e alla coppia Lonzo Ball-Nikola Vucevic, entrambi autori di 20 punti e 10 rimbalzi. Ai Nuggets non basta la tripla doppia di Nikola Jokic: 17 punti, 15 assist e 12 rimbalzi.

Contro i Cavaliers Milwaukee infilla la decima vittoria nelle ultime 11 partite grazie ai 27 punti del rientrante Giannis Antetokounmpo

Cade invece Miami, in casa contro i Grizzlies: per gli Heat quarto ko nelle ultime cinque gare. Seconda sconfitta consecutiva per Washington, che cade sul parquet di Indiana.

Alle spalle di Memphis ci sono i Clippers, che passano a Portland dando continuità al successo nel derby.

Atlanta fa il record storico di triple (25) nel giorno del miglior Gallinari di stagione (20 punti con 7/10 al tiro).

Prosegue, infine, la risalita dei Sixers, trascinati a Charlotte da un Joel Embiid ormai pienamente recuperato dopo la lunga assenza per Coronavirus: 43 punti, 15 rimbalzi, 7 assist e 12/14 dalla lunetta.

I risultati della notte:

Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder 103-114

Indiana Pacers-Washington Wizards 116-110

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers 124-127

Miami Heat-Memphis Grizzlies 90-105

Chicago Bulls-Denver Nuggets 109-97

Minnesota Timbewwolves-Atlanta Hawks 110-121

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers 112-104

Phoenix Suns-San Antonio Spurs 108-104

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers 90-102

Golden State Warriors-Orlando Magic 126-95

