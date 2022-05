Chiellini, futuro in MLS: firmerà con il Los Angeles FC

26-05-2022 10:59

Il futuro di Giorgio Chiellini sarà in MLS. L’ormai ex capitano della Juventus, che saluterà ufficialmente i bianconeri il prossimo 30 giugno, è in procinto di iniziare una nuova avventura negli Stati Uniti. L’esperto difensore, dovrebbe firmare nei prossimi giorni con il Los Angeles FC. A riportarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’, aggiungendo che l’accordo sarà di 18 mesi.

Il centrale si trasferirà quindi in California a fine giugno per disputare la seconda parte di stagione. In questi giorni saranno discussi gli ultimi dettagli, ma la scelta sembra ormai fatta. La firma sul contratto dovrebbe arrivare a Londra, dove Chiellini giocherà la sua ultima partita con l’Italia, in occasione della ‘Supercoppa Maradona’ contro l’Argentina.