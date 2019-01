Choc nel nuoto: Adrian rivela la sua malattia

Il mondo del nuoto e dello sport è in ansia per le condizioni di salute del pluricampione olimpico Nathan Adrian, che ha rivelato sui social di aver scoperto di avere un cancro ai testicoli.

Cinque volte medaglia d'oro ai Giochi, l'atleta statunitense confida di essere nonostante tutto molto fiducioso, perché ha scoperto la sua malattia in tempo per curarla.

"La vita, come nuotare i 100 liberi, può essere dura e veloce, perché non puoi sempre vedere chi o cosa potrebbe inseguirti. Di recente, sono andato dal dottore perché qualcosa non sembrava andar bene. A dire il vero dovevo vaccinarmi contro l’influenza per evitare di prenderla. Dopo alcune prove e visite con uno specialista, ho purtroppo saputo che ho il cancro ai testicoli", ha scritto Adrian.

"C’è un lato positivo: lo abbiamo preso in anticipo, ho già iniziato il trattamento e la prognosi è buona. Tornerò in acqua in poche settimane con i miei obiettivi completamente orientati a Tokyo! Lungo la strada, spero di condividere il mio viaggio nel tentativo di rompere lo stigma di discutere i problemi di salute degli uomini", ha continuato il nuovatore, che in carriera conta anche 8 ori ai Mondiali.

La malattia gli ha dato la possibilità di riflettere su se stesso: "Mi sono reso conto che troppo spesso tendiamo ad evitare questi importanti argomenti, ignoriamo i potenziali segnali di allarme e rimandiamo l’assistenza medica di cui potremmo aver bisogno. In tutta serietà, mantengo un atteggiamento positivo in quanto casi come il mio sono curabili. Sono estremamente grato alla mia famiglia e agli amici, specialmente mia moglie, per il loro amore e sostegno. Sono in programma per un intervento all’inizio della prossima settimana e fornirò presto un aggiornamento", ha concluso. Il nuotatore è stato subito travolto dall'affetto dei suoi fan sui social.

SPORTAL.IT | 26-01-2019 12:45