Ciclismo: Girmay salta la Parigi-Roubaix

Dopo la caduta al Giro delle Fiandre, l'eritreo è costretto a dare forfait: per lui commozione cerebrale

04-04-2023 13:18

Il ciclista eritreo Biniam Girmay sarà costretto a saltare la Parigi-Roubaix di domenica dopo la caduta al Giro delle Fiandre che gli ha causato una commozione cerebrale.

Le parole riportate da Het Nieuwsblad di Hilaire van der Schueren, direttore sportivo della compagine belga: “Gli sarebbe piaciuto tantissimo gareggiare alla Roubaix. Ma, date le circostanze, quest’anno non sarà fattibile. Bisognerà poi vedere quanto velocemente Bini riuscirà a recuperare, perché avrebbe in programma anche la Amstel Gold Race 2023 per domenica 16 aprile, che peraltro avrebbe dovuto essere l’ultima corsa del suo programma di primavera”. Spiega: “Dopo la Amstel, il piano originario prevedeva per Girmay il ritorno in Eritrea, dove avrebbe iniziato a preparare il suo debutto al Tour de France. Ora vedremo. Di certo è un peccato, perché avevamo la sensazione che la sua condizione stesse migliorando di gara in gara”.