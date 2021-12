Ciclismo: Marc Hirschi: "Sto cercando un 2022 totalmente diverso”

08-12-2021 13:36

Quella appena conclusasi non è stata una buon annata per Marc Hirschi. Da quello che sembrava il colpo di mercato con il suo cambio di casacca che lo ha portato a vestire i panni della Uae Emirates è stato eletto come il colpo di mercato della passata stagione ma poi quello che doveva essere non è stato ed è diventato il flop della stagione.

Dopo la vittoria alla Freccia Vallone, la tappa al Tour de France e il podio al Mondiale di Imola e alla Liegi-Bastogne-Liegi, nel 2021 le aspettative erano alte. Invece tanti problemi fisici hanno frenato l’ascesa del ciclista svizzero che ha ottenuto una sola vittoria al Giro di Lussemburgo.

“Non è stata una stagione facile. Ho avuto molti problemi per vari motivi. Ma ci sono anche aspetti positivi come un nuovo inizio con una squadra diversa. Mi sento molto molto bene all’interno dell’UAE Team, che è una grande squadra . Ora quello che mi auguro è di risolvere questi dettagli che mi hanno appesantito e di essere più utile alla squadra. Sono sicuro di poter portare buoni risultati per il prossimo anno”.

Nonostante una stagione poco buona la convinzione di poter far bene c’è: “Ho delle possibilità in alcune classiche, ma potrei ottenere vittorie di tappa nei Grandi Giri. L’importante per me è evitare le cadute, che è quello che mi ha appesantito negli ultimi tempi e non mi ha permesso di avere continuità. Ho iniziato il 2021 con problemi sin dall’inizio della stagione, ma sto cercando un 2022 totalmente diverso”

