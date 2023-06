Il corridore della Bahrain-Victorious punta all’inseguimento a squadre, ma vorrebbe partecipare anche alla prova su strada. “Vorrei fare bene entrambi”

12-06-2023 14:59

Non è da escludere il doppio appuntamento ai Mondiali di Gaslow per Jonathan Milan. La priorità per l’azzurro è la prova di inseguimento a squadre, dove si è già laureato campione olimpico, mondiale ed europeo. “Mi piacerebbe correre anche su strada, ma bisogna vedere quanto sia fattibile fare questo doppio Mondiale, perché vorrei fare bene entrambi” ha dichiarato a OAsport. Il programma delle gare iridate e il percorso di avvicinamento non sono ancora stati studiati. “Farò sicuramente delle settimane in pista, ma al momento non ho definito il mio calendario” sottolinea Milan.