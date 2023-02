Ciclismo, Pogacar: "Voglio continuare a divertirmi"

Il campione sloveno ha parlato a Marca

13-02-2023 14:24

Tadej Pogacar è pronto al debutto stagionale nonostante il cambiamento di programma. Lo sloveno della UAE Emirates non partirà dagli Emirati Arabi, ma dalla Spagna: oggi disputerà infatti la Clasica Jaén Paraiso Interior, simile alle Strade Bianche pisana.

Le sue parole a Marca: “Jaén era un buon modo per iniziare la stagione. Anche perché questa corsa arriva giusto prima della Vuelta a Andalucia 2023. Quest’anno non ho fatto periodi in altura e sto seguendo una preparazione un po’ più graduale. Quindi, abbiamo pensato che la Clasica Jaén fosse l’appuntamento migliorare per cominciare. So che è una corsa diversa dalle altre, con lo sterrato. Ho voglia di viverla e di essere protagonista”.

Uno sguardo al mondo del ciclismo: “Difficile dire se questa sia il periodo migliore della storia del ciclismo, quelli precedenti non li ho vissuti. Però, per quello che stiamo provando in gruppo negli ultimi anni, ho la sensazione che stiamo creando un’epoca speciale. Il mio futuro? È normale che il rendimento prima o poi possa calare. Quel che posso fare è spingere al massimo e continuare a divertirmi. Quello che succederà più avanti è fuori dal mio controllo”.

Sui rivali: “Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel? Saranno sicuramente due grandi rivali, ma ci sono da considerare anche altri ragazzi. Il livello del ciclismo ora è altissimo e non puoi sottovalutare nessuno”.