Ciclismo, stagione finita per Bernal

20-09-2022 11:22

Dopo essere rientrato in gruppo a metà agosto in occasione del Giro di Danimarca, dopo l’incidente sulle strade di casa a fine gennaio che ne aveva messo a rischio vita e carriera, Egan Bernal – a quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport – avrebbe cambiato i programmi di fine stagione proprio per cominciare nel modo migliore la ventura.

Il vincitore del Tour 2019 e del Giro 2021 ha deciso di non prendere parte al Giro di Croazia e al Giro di Lombardia per effettuare l’operazione di pulizia articolare programmata dal percorso di recupero, in modo da presentarsi in forma perfetta ai nastri di partenza della stagione 2023.