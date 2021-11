Ciclocross: il calendario e tutte le gare che disputerà Tom Pidcock

26-11-2021 15:34

Non ci sono solo Wout van Aert e Mathieu van der Poel ad infiammare il pubblico del ciclocross. Da quest’anno l’attesa è riposta anche in un’altra stella del ciclismo internazionale: Tom Pidcock, recentemente vincitore dei Giochi Olimpici di Tokyo nella mountain bike.

Otto gare nel mese di Dicembre e cinque a Gennaio: un ritmo e un calendario piuttosto intensi per Tom Pidcock che esordirà tra pochi giorni a Boom (Supeprestige), per poi disputare ben cinque gare consecutive di Coppa del Mondo, con anche l’apparizione in Italia in Val di Sole.

Il ciclocross non conosce sosta: si gareggia infatti anche il giorno di Capodanno. Appuntamento a Baal (X2O Trofee), successivamente Hulst (Coppa del Mondo) e conclusione con i Mondiali di Fayetteville a fine mese.

Il programma di Pidcock:

4 Dicembre: Boom (Supeprestige)

5 Dicembre: Antwerpen (Coppa del Mondo)

12 Dicembre: Val di Sole (Coppa del Mondo)

18 Dicembre: Rucphen (Coppa del Mondo)

19 Dicembre: Namur (Coppa del Mondo)

26 Dicembre: Dendermonde (Coppa del Mondo)

27 Dicembre: Heusden-Zolder (Superprestige)

29 Dicembre: Diegem (Superprestige)

1 Gennaio: Baal (X2O Trofee)

2 Gennaio: Hulst (Coppa del Mondo)

22 Gennaio: Hamme (X2O Trofee)

23 Gennaio: Hoogerheide (Coppa del Mondo)

30 Gennaio: Campionati Mondiali Fayetteville

