Cioni: “Ganna vuole vincere la Parigi-Roubaix”

Il preparatore atletico del recordman dell'ora italiano: “I suoi obiettivi sono anche i Mondiali a cronometro e le corse contro il tempo al Giro d'Italia”

08-02-2023 10:21

Filippo Ganna vuole tornare alla grande in questo 2023. Lo dice a chiare lettere il suo preparatore atletico, l’ex ciclista Dario Cioni. Ha tre grandi obiettivi per questa stagione: “La Parigi-Roubaix, i Mondiali a cronometro e le corse contro il tempo al Giro d’Italia”. Obiettivi ambiziosi per il recordman dell’ora italiano.

“Pippo vuole provare a vincere la Roubaix, vedremo cosa succederà. Non è detto che la vinca già quest’anno, ma l’importante sarà fare un passo in avanti. So che Filippo vuole essere nel finale della corsa per provare a giocarsi la vittoria”.