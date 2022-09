City, Evra: "Champions? Guardiola con Haaland non ha più scuse"

25-09-2022 21:31

Al Manchester Evening News, Evra ha elogiato cos’ Haaland: “È un mostro. Usa il fisico, davanti alla porta è un killer, ha i movimenti giusti, è anche rapido per essere uno che è alto è forte. Sembra un felino”.

L’ex Juve ha aggiunto: “Haaland li ha rimessi in carreggiata e il motivo è che è un centravanti, un vero centravanti. Il City vinceva anche il campionato anche senza un centravanti, ma in Champions League hanno fatto fatica. Ora mi sembra che non abbiano più scuse. Quando hanno perso la finale contro il Chelsea è perché Guardiola ha deciso che avrebbero giocato senza centravanti. Ma adesso non succederà più”.