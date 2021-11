Clamoroso in Coppa del Re: la Real Sociedad sfida la squadra di un panificio

18-11-2021 18:49

Da sempre le coppe nazionali sono le vetrine dei sogni per i piccoli club delle serie minori, i quali si possono misurare con campioni più affermati arrivando a competere a volte anche alla pari. Ciò avviene grazie al regolamento del sorteggio aperto sin dai primi turni, come si verifica normalmente ad esempio in Germania, Francia o Inghilterra, ma anche in Spagna, nella Coppa del Re.

Ed è per questo che, tra un paio di settimane, la squadra che porta il nome di un panificio delle Canarie potrà vivere il sogno di ospitare un club importante e nobile per il calcio spagnolo come la Real Sociedad.

Parliamo del Club Futbol Panaderia Pulido, squadra di Vega di San Mateo, nell’isola di Gran Canaria. Più vicino al Marocco che alla Spagna, seppur territorio dello stato iberico. Sarà una trasferta da 4 ore di volo per il club di San Sebastian, che flirta con la testa della classifica della Liga.

La Panaderia Pulido, come detto, non è soltanto la squadra di calcio, ma anche il principale panificio del paese, fondato nel 1923 e diventato una vera e propria istituzione. E ha dato il nome al club, nato nel 1993. Come fosse uno sponsor, come nei tornei di paese. Con la differenza che dopo una rapida ascesa degna del miglior Football Manager, la Panaderia è arrivata fino alla quarta serie spagnola.

Tra due settimane a Vega di San Mateo arriveranno Isak e compagni, per giocarsi una qualificazione al secondo turno che non sarà di certo facile. Anche perché gli aficionados della Panaderia faranno sentire come sempre tutto il loro calore. Un bel modo per rendere onore a Panchito e Lolita, che quasi un secolo fa aprirono la loro attività. Diventata popolare nella Spagna e a breve, chissà, anche nel mondo.

OMNISPORT