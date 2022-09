Clamoroso in NBA: "Pronti a lanciare un nuovo torneo"

10-09-2022 11:05

L’Nba è pronta a lanciare un torneo aggiuntivo, una coppa per la quale si inizierà a giocare già da novembre. Nessuna partita aggiuntiva ma tutto inserito nelle 82 partite della regualar season. La notizia è stata rilanciata, nelle scorse ore, da Shams Charania e questa mattina, sabato 10 settembre, viene ripresa anche da Sky Sport 24.

Sono anni che se ne parla, soprattutto da quando Adam Silver è diventato il commissioner NBA e – si legge sul sito dell’emittente satellitare – finalmente sembra che la lega e l’associazione giocatori siano arrivate a un accordo: dalla stagione 2023-24 dovrebbe essere lanciato il torneo che verrà disputato nel corso della regular season”. Come detto non ci sarà nessuna partita aggiuntiva. Come funzionerà quindi questa nuova coppa? Otto squadre passeranno il turno. Quali?Quelle che otterranno i migliori risultati in alcuni match selezionati in precedenza. Le altre 22 proseguono come sempre la regular season: “L’unica gara in più – aggiunge Sky Sport 24 – sarà invece la finale tra le due squadre che arriveranno in fondo”.

A quanto si apprende, tutto è già definito (o quasi) perché il lancio avvenga nel 2023-2024. Mancherebbe infatti l’accordo economico (e gli eventuali bonus) da corrispondere ai giocatori che vinceranno il trofeo. Si parla di un premio da un milione di dollari per i componenti della squadra che giunge alla conquista del titolo.