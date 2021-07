Claudio Ranieri vuole diventare ct

L’ex tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri in un’intervista al Secolo XIX ha espresso il suo desiderio di diventare ct: “Protagonista in un grande torneo per Nazionali? È un’idea che mi piace sempre di più. Finora non ne ho mai avuto l’opportunità. La mia esperienza con le selezioni si limita a un veloce passaggio in Grecia, dove sono arrivato al momento sbagliato, dovendomi confrontare da subito con enormi difficoltà. Chissà che in futuro non capiti un’altra occasione”.

Sulla vittoria di Roberto Mancini: “Una vittoria memorabile, per qualità di gioco, partecipazione collettiva, spirito, capacità di sapere cambiare pelle in pochi giorni. È sicuramente la vittoria di Roberto Mancini in tutto e per tutto. Per come ha saputo mettere in campo i suoi calciatori, per come li ha costruiti, per tutti i passi in avanti che gli ha fatto fare nel corso degli ultimi mesi e in particolare degli ultimi giorni”.

OMNISPORT | 15-07-2021 11:31