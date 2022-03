Colbrelli: "Alla Milano-Sanremo voglio esserci"

08-03-2022 12:20

E’ (quasi) una corsa contro il tempo per Sonny Colbrelli, costretto ad osservare qualche giorno di riposo a causa di una fastidiosa bronchite. L’intoppo non ci voleva, visto che sta in gran parte compromettendo l’avvicinamento alla Milano-Sanremo, una delle corse a cui il cilclista tiene maggiormente, da sempre.

Certamente questo inizio di stagione per il campione europeo non è da incorniciare. Prima è stato costretto a rinunciare al ritiro di preparazione con i compagni della Bahrain Victorious per esere entrato in contatto con un positivo al Covid e ora – dopo il secondo posto ottenuto all’esordio nella Omloop Het Nieuwsblad – il ritiro dalla Parigi-Nizza a causa -come detto – di una bronchite.

“Non so come starò, ma io alla Milano-Sanremo voglio esserci”. Questo è in estrema sintesi il pensiero di Colbrelli, che dopo la radiografia di controllo, capirà meglio come affrontare l’eventuale mini preparazione e il rientro per partecipare alla classicissima di primavera a cui ha già partecipato nove volte in carriera, e per quattro, si è piazato tra i primi dieci.

OMNISPORT