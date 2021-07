Colpo statunitense per il Venezia: dal Dallas arriva Tessmann

Il Venezia mette a segno un colpo made in USA: negli scorsi minuti il club neopromosso in Serie A ha ufficializzato l’arrivo di Tanner Tessmann, centrocampista classe 2001, dal Dallas. “Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con FC Dallas per il passaggio in arancioneroverde del giocatore Tanner Tessmann. Il centrocampista classe 2001, che ha sottoscritto con il Venezia FC un contratto fino al 30/06/2025, nell’ultimo anno e mezzo è stato protagonista di un’ascesa fulminea nella scena del calcio americano”.

Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile del club statunitense, è entrato a far parte della prima squadra nel 2020 debuttando in MLS contro il Philadelphia. Nel gennaio del 2021, poi, la prima presenza in Nazionale maggiore contro Trinidad e Tobago.

In totale 28 presenze in MLS tra regular season e finals, tutte da mediano. Adesso la sua prima esperienza in Italia, in un club legato visceralmente agli USA: per lui contratto molto lungo, fino al 2025.



OMNISPORT | 15-07-2021 17:38