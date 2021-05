Continua il momento no per Thiem: "A Lione un grande passo indietro"

Falloso, in affanno, a tratti irriconoscibile: come a Roma e Madrid, anche nel corso dell’ATP 250 di Lione Dominic Thiem non ha dato segnali per nulla incoraggianti.

Sulla sua superficie prediletta infatti, l’austriaco ha rimediato l’ennesimo precoce k.o. della sua stagione venendo sconfitto da Norrie negli ottavi di finale col punteggio di 6-3, 6-2, un risultato che non rispecchia le qualità del numero 4 del mondo il quale non ha nascosto la sua delusione per il momento che sta attraversando.

“È davvero un grande passo indietro, speravo di raggiungere un buon risultato dopo i segnali positivi avuti a Madrid e Roma, ma non ha funzionato nulla” ha dichiarato affranto Thiem.

“Devo sedermi ed analizzare questo momento, il mio obiettivo ora è concentrarmi sul Roland Garros”, torneo nel quale tutti gli appassionati sperano di poterlo ammirare finalmente nelle vesti di tennista vincente, quelle per intenderci indossate da lui in occasione degli ultimi Us Open da lui mirabilmente conquistati.

OMNISPORT | 21-05-2021 09:29