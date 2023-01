Copa America 2024 negli Usa: sarà la prova generale del Mondiale

Annuncio congiunto di Conmebol e Concacaf: la 48a edizione del torneo sarà allargata a 16 squadre, sei delle quali provenienti dal Centro America, per dare visibilità al continente in vista del Mondiale 2026, in programma tra Canada, Messico e Stati Uniti.

27-01-2023 19:30

Fonte: AFP