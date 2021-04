Copa Libertadores: Boca batte Santos 2-0

Vittoria del Boca Juniors nella seconda giornata della fase a gironi di Copa Libertadores.

L’eterno Carlos Tévez e Villa firmano il 2-0 sul Santos alla “Bombonera”. I brasiliani eliminarono nella scorsa edizione del torneo proprio gli xeneizes in semifinale, cadendo all’atto conclusivo contro il Palmeiras. Tra gli altri risultati della notte sudamericana, spicca il netto successo del Flamengo contro i cileni dell’Union Calera: 4-1 al Maracanã con gli ex “italiani” protagonisti, infatti segnano Gabriel Barbosa (doppietta) e Pedro.

Hulk protagonsita del successo dell’Atlético Mineiro contro l’América Cali: l’ex Porto e Zenit, tornato in patria dopo l’esperienza in Cina, ha segnato una doppietta nel 2-1 finale. Manita del Palmeiras campione in carica: 5-0 agli ecuadoriani dell’Independiente del Valle, segna anche l’ex milanista Luiz Adriano.

Di seguito tutti i risultati:

Atlético Mineiro (Brasile)-América de Cali (Colombia) 2-1

Flamengo (Brasile)-Union La Calera (Cile) 4-1

LDU Quito (Ecuador)-Vélez Sarsfield (Argentina) 3-1

Boca Juniors (Argentina)-Santos (Brasile) 2-0

Internacional (Brasile)-Deportivo Tachira (Venezuela) 4-0

Palmeiras (Brasile)-Independiente del Valle (Ecuador) 5-0

OMNISPORT | 28-04-2021 11:38