Coppa Davis, Volandri non vede l'ora: "Potrò contare sui migliori"

21-10-2021 11:17

Obiettivo Coppa Davis: il capitano della Nazionale Filippo Volandri a Repubblica non nasconde le ambizioni del tennis azzurro, che sta vivendo un momento molto felice. “Il momento è esaltante per tutto il movimento, ci sono risultati importanti in alto, ma anche a livello giovanile. In Davis potrò contare su tutti i migliori. Fognini mi ha dato la disponibilità, è un leader e per la prima volta ci sarà anche Sinner. Il primo obiettivo deve essere quello di fare squadra, stare insieme, per poi conquistare la Davis nei prossimi anni”.

Secondo Volandri, nel tennis Mondiale è in arrivo un vuoto di potere: “Il tennis mondiale sta cambiando velocemente, non ci sarà mai più un’epoca come quella di Federer, Nadal e Djokovic. E’ un’occasione importantissima che noi possiamo, dobbiamo cogliere. Ce la faremo, ma con il lavoro”.

