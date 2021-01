Coppa del Mondo, Aaron Marc torna a vincere dopo 10 anni

Aaron March ha vinto il PSL di Bad Gastein, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di snowboard. L’italiano ha provato l’ebbrezza di tornare sul gradino più alto del podio ben 10 anni dopo la prima e unica volta, nel 2010 a Mosca.

L’altoatesino ha avuto la meglio dopo che la finale contro il russo Dmitry Loginov è stata rivista alla moviola. Queste le sue parole:

“Dopo la qualifica ero arrabbiato perchè non ero riuscito a mostrare ciò che sono capace di fare. Volevo dimostrare a me stesso che riesco a fare meglio e ci sono riuscito. Il feeling era buono con la pista, la vittoria è stata una bella soddisfazione. A Carezza nel mese di dicembre sono finito fuori per un centesimo, oggi quel centesimo mi è stato restituito con gli interessi. Rivincere a distanza di 10 anni significa che ci ho sempre creduto, in tutto questo punto mi è capitata un po’ di sfortuna e ogni tanto è stata colpa mia. Quest’anno mi sento molto bene sia di testa che di fisico, dedico la vittoria alla mia compagna Andrea e a mia figlia Alina”.

