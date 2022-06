Coppa del Mondo Cracovia 2022: quattro azzurri su quattro in semifinale nel kayak

17-06-2022 14:44

Prosegue la stagione della canoa slalom: la seconda tappa della Coppa del Mondo, in corso a Cracovia, in Polonia ha visto l’Italia passare con quattro azzurri su quattro in semifinale nel kayak.

Azzurri con il contingente massimo di tre atleti nella semifinale del kayak maschile: Giovanni De gennaro si è qualificato nella prima run (30 pass a disposizione) 1° in 88.99 (percorso netto), e Zeno Ivaldi, 11° con un percorso netto in 92.11, mentre Marcello Beda, 34°, deve ricorrere alla seconda discesa (10 pass), dove si piazza 7° in 93.24.

L’unica azzurra in gara nel kayak femminile era Stephanie Horn anch’essa qualificata. Nella prima run (20 posti a disposizione) chiude 47ma in 159.44 (52 penalità), ma nella seconda (10 posti a disposizione) si qualifica classificandosi quarta in 107.94 (6 penalità).