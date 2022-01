Coppa del Mondo, le squadre azzurre per Kronplatz e Schladming

24-01-2022 15:14

Domani si disputeranno, per la Coppa del Mondo di sci alpino, il gigante femminile di Kronplatz (Plan de Corones) e, in notturna, lo slalom maschile di Schladming, l’ormai classica Night Race. Nella gara riservata alle donne che si svolgerà per la quinta volta dal 2017 sulla pista Erta difenderanno i colori dell’Italia Marta Bassino, Federica Brignone, Ilaria Ghisalberti, Vivien Insam, Roberta Melesi, Roberta Midali e Karoline Pichler. Le due manche sono in programma alle 10,30 e alle 13,30.

Per lo slalom maschile più bello dell’anno sulla pista Planai della località austriaca della Stiria, che sarà anche l’ultima gara maschile prima dei Giochi di Pechino 2022, una sola variazione della formazione azzurra rispetto a Kitzbuehel: gareggeranno infatti Stefano Gross, Manfred Moelgg, Simon Maurberger, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Alex Vinatzer e Hans Vaccari, che sostituisce Federico Liberatore. Le due manche sono previste alle 17,45 e alle 20,45.

OMNISPORT