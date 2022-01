Coppa Italia, l'Atalanta accede ai quarti di finale: battuto il Venezia

12-01-2022 20:22

L’Atalanta vince al Gewiss Stadium contro il Venezia di Paolo Zanetti e accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Un gol per tempo è sufficiente alla Dea, che apre con Muriel al 12° e chiude con Maehle all’88°. Nei quarti affronterà una tra Napoli e Fiorentina. L’Atalanta ha passato il turno in quattro delle ultime cinque occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia, dopo essere stata eliminata in tutte le cinque precedenti occasioni (tra il 2006 e il 2017).

Il tabellino:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini (66′ De Roon), Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Pezzella (73′ Maehle); Pessina, Miranchuk; Muriel (73′ Pasalic). All. Gasperini.

VENEZIA (3-4-3): Lezzerini; Svoboda, Caldara, Ampadu; Crnigoj (55′ Mazzocchi), Fiordilino (77′ Peretz), Tessmann, Molinaro (46′ Schnegg); Johnsen, Kiyine (62′ Heymans), Okereke (46′ Henry). All. Zanetti.

Gol: 12′ Muriel (A), 88′ Maehle (A)

Assist: 1-0 Freuler (A), 2-0 Pasalic (A)

Ammoniti: Koopmeiners (A), Fiordilino (V), Schnegg (V), Ampadu (V), Johnsen (V)

Apre le marcature il colombiano Luis Muriel al minuti 12: palla di Freuler, stop di petto del colombiano e grande dribbling in area. Sinistro vincente da pochi passi. Check del Var per possibile controllo con il braccio: al limite, ma è tutto buono. Nelle ultime 34 presenze da titolare con la maglia dell’Atalanta in tutte le competizioni Luis Muriel ha preso parte a 35 gol (24 reti e 11 assist).

Il raddoppio dei bergamaschi è sul finire della partita con Maehle: Schnegg scivola, l’esterno guida il contropiede, tre contro due, e apre a Pasalic. Il fantasista chiude immediatamente la triangolazione, gol a porta vuota.

